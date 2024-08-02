كيم جونغ أون يتهم كوريا الجنوبية بتشويه سمعة كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

اتهم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية بتشويه صورة بلاده من خلال المبالغة في أعداد ضحايا الفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة الشمالية الغربية من كوريا الشمالية.وألمح "كيم" بهذا إلى أنه سيرفض الاقتراح الذي عرضته سيول علي بيونغ يانغ يوم الجمعة الماضي لتقديم دعم إغاثة لضحايا الفيضانات.ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فقد قام "كيم" بزيارة لوحدة المروحيات التابعة للقوات الجوية، والتي شاركت في عملية إنقاذ المواطنين في المناطق المتضررة من الفيضانات، وشجع جنود الوحدة من خلال منحهم بعض الأوسمة.وخلال الزيارة، نفى "كيم" مزاعم وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأن ما يتراوح بين ألف و1500 مواطن كوري شمالي قد لقوا حتفهم بسبب الفيضانات، وأن العديد من المروحيات ربما تحطمت في أثناء الاستجابة للطوارئ.ووصف "كيم" تلك التقارير بأنها "حملة تشويه شرسة من قبل سيول، العدو الذي لا يتغير".وأكد أن بيونغ يانغ لن تضحي أبدا بدفاعها الوطني لتحسين التعافي من الكوارث أو مستويات معيشة الناس، ملمحا إلى أن كوريا الشمالية سترفض عرض المساعدة من جانب سيول.ولم تستجب كوريا الشمالية حتى الآن لمحاولات كوريا الجنوبية لإجراء مكالمة هاتفية عبر مكتب الاتصال بين الكوريتين بشأن تقديم دعم إغاثة.