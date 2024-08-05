آن سي يونغ تفوز بالميدالية الذهبية في فردي الريشة الطائرة للسيدات في أولمبياد باريس

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فازت "آن سي يونغ" بنهائي فردي الريشة الطائرة للسيدات في أولمبياد باريس اليوم الاثنين، لتحقق أول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في هذا الحدث منذ 28 عاما.وتغلبت "آن"، المصنفة الأولى عالميا، على الصينية "هي بينغ جياو"، في جولتي المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب "لا شابيل أرينا 1".وشهد يوم الاثنين المرة الأولى التي تفوز فيها كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية الأولمبية في منافسات فردي الريشة الطائرة للسيدات منذ عام 1996، عندما حققت "بانغ سو هيون" هذا الإنجاز في أولمبياد "أتلانتا".وكانت ميدالية "آن" هي سابع ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في الريشة الطائرة، والتي تم اعتمادها كحدث أولمبي رسمي في عام 1992.