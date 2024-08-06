البرلمان يوافق على ترشيح قاضية في المحكمة العليا

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أقرت الجلسة العامة للبرلمان الكوري أمس الاثنين اقتراح تعيين "لي سوك يون" قاضية في المحكمة العليا.وتم تمرير الاقتراح بأغلبية 206 لصالحه و58 ضده، وامتناع سبعة عن التصويت، من أصل 271 نائبا حضروا الجلسة.واعتمدت اللجنة البرلمانية الخاصة لجلسات التأكيد في وقت سابق التقرير الخاص بتعيين "لي" على الرغم من الجدل الدائر حول ابنتها، التي حققت ربحا هائلا في سوق الأوراق المالية من خلال بيع الأسهم لوالدها بعد شرائها باستخدام أمواله.ووفقا للدستور، يجب أن يوافق البرلمان على تعيين القاضي المرشح في المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، مع حضور أغلبية النواب.وكان البرلمان قد أقر في وقت سابق اقتراح تعيين اثنين آخرين من المرشحين كقضاة في المحكمة العليا، وهما "روه كيونغ بيل" و"باك يونغ جيه"، في الأول من أغسطس.