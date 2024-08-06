أمطار غزيرة تضرب كوانغ جو ومقاطعة جنوب جولا

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ضربت أمطار غزيرة مدينة كوانغ جو ومقاطعة جنوب جولا أمس الاثنين بعد أن تسبب عدم الاستقرار الجوي في هطول غيوم ممطرة.ووفقا لمكتب هيئة الأرصاد الجوية الكورية في مدينة كوانغ جو، فقد هطلت أمطار بمعدل بلغ 102 ملليمتر في الساعة في منطقة "مو آن"، في مقاطعة جنوب جولا، اعتبارا من الساعة 5:45 من مساء أمس الاثنين.وفي أجزاء أخرى من المقاطعة، شهدت مدينة "جانغ صونغ" أمطارا بمعدل بلغ 60.5 ملليمتر في الساعة، و"هوانغ جون ميون" في "سون تشون" 46 ملليمترا، و"موك بو" 30.5 ملليمترا. وتم تعليق خدمات المياه مؤقتا في أجزاء من "مو آن" بعد أن ضرب البرق منشأة لإمدادات المياه.وأفادت التقارير باندلاع حريق في مبنى مؤقت في منطقة "جوك صونغ" بمقاطعة جنوب جولا في حوالي الساعة 3:22 مساء، بينما انهار رجل في الثلاثينيات من عمره بعد أن ضربته صاعقة في جامعة "تشوسون" الواقعة في منطقة "دونغ" في "كوانغ جو" بعد الظهر بقليل.وقد توقف المطر عند منتصف الليل تقريبا وبعد ذلك عادت الحرارة الشديدة.