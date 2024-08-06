هبوط حاد في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوربا

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هبطت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوربا بشكل حاد أمس الاثنين بعد الانخفاضات المماثلة في أسواق آسيا، مع تزايد المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو التباطؤ.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، الذي يضم أكبر 30 شركة مدرجة في أمريكا، بأكثر من ألف نقطة، أي بنسبة 2.6%، أمس الاثنين.وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 3%، كما انخفض مؤشر "ناسداك" الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.43%، حيث سجل كلاهما أكبر انخفاض في يوم واحد في عامين، منذ 13 سبتمبر 2022. وانخفضت أيضا مؤشرات أسواق الأسهم في أوربا بأقل من 3%.وجاءت هذه الانخفاضات بعد أن أثارت بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة يوم الجمعة مخاوف بشأن تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم.ويثير الانهيار في سوق الأسهم العالمية تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرتين في سبتمبر ونوفمبر.