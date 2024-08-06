الرئيس يون يزور سوقا تقليدية في أول أيام عطلته الصيفية

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زار الرئيس الكوري "يون صوك يول"، الذي بدأ عطلته الصيفية أمس الاثنين، سوقا تقليدية في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، أمس.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "جونغ هي جون" في مؤتمر صحفي أمس إن الرئيس زار سوق "تونغ يونغ" المركزية، التي تعتبر أكبر أسواق صيد الأسماك على الساحل الجنوبي.وتعد زيارة الرئيس يون لتلك السوق هي الأولى منذ عام وخمسة أشهر منذ زيارته في مارس من العام الماضي لحضور حفل يوم الصيادين الثاني عشر.ومكث يون في السوق لمدة ساعة تقريبا، حيث زار عشرات المحلات التجارية لتشجيع التجار.وفي الوقت نفسه، طلب يون من الوزارات ذات الصلة مراجعة التدابير الخاصة بكبار السن وغيرهم من الفئات الضعيفة وسط موجة الحر على مستوى كوريا، وضمان عدم تضرر المزارعين وعمال البناء وعمال التوصيل من موجة الحر.