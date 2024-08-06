تقرير يقول إن كوريا الشمالية تعاني من انهيار السدود بسبب فيضانات نهر يالو

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة أمس الاثنين إن كوريا الشمالية عانت من انهيار العديد من السدود في الروافد السفلى لنهر "يالو" بسبب الفيضانات التي حدثت هناك في أواخر الشهر الماضي.ووفقا للتقرير، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابس" يوم الجمعة، انهيار العديد من السدود في قرية "دونغ ها ري"، على جزيرة "وي هوا" في نهر يالو، مما أدى إلى غمر المناطق المنخفضة من القرية بالمياه.كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية مجرىً مائيا بطول أربعة كيلومترات قد تشكل حديثا عبر الجزيرة.وقال "جاكوب بوغل" محلل صور الأقمار الاصطناعية المقيم في الولايات المتحدة، لراديو آسيا الحرة، إن معظم الأضرار يبدو أنها كانت مقتصرة على الأراضي الزراعية والمباني الزراعية، ولكن ربما غمرت المياه عشرات المنازل جزئيا عندما كانت الفيضانات شديدة.وأضاف أنه على الرغم من أن محطة معالجة المياه في "شين وي جو" لم تغمرها المياه في صور الأقمار الاصطناعية هذه، إلا أنها قد تكون غُمرت بالمياه عندما وصل منسوب المياه إلى ذروته في نهاية الشهر الماضي.