الحكومة الكورية تتخذ تدابير لتقليل الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تقليل الأضرار الناجمة عن موجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال هذا الصيف، والتي ظلت تضرب البلاد منذ بضعة أيام.جاء ذلك في منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنه يشعر بالفعل بأن هذا الطقس غير العادي الذي لم تتعرض له كوريا من قبل قد صار شيئا واقعا هذه الأيام.وحذر من أنه مثلما يمكن أن تدمر الأعاصير والأمطار الغزيرة الحياة، فإنه إذا تجاوزت درجات الحرارة مستويات معينة، قد تصبح كارثة يمكن أن تودي بحياة الناس.وشدد "هان" على ضرورة التكتاف في هذه الظروف والتعاون من أجل تقليل الخسائر البشرية إلى أقل حد ممكن.وأكد أيضا على ضرورة التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة باعتباره مشكلة خطيرة، والعمل على منع حدوث أضرار بشرية ومادية.وفي هذا السياق، حث "هان" المزارعين كبار السن بأخذ راحة كافية في أماكن ظليلة، وعدم ممارسة العمل في الأماكن المفتوحة المعرضة لأشعة الشمس المباشرة، وكذلك ضرورة حماية العمال في مواقع الإنشاءات، وعمال التوصيل، من خلال اتخاذ تدابير الحماية المناسبة في مختلف أماكن العمل، بما في ذلك تعديل أوقات العمل.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ظلت تشغل مركز التعامل مع الكوارث الطبيعية منذ يوم الـ31 من شهر يوليو الماضي، من أجل الاستجابة للمشاكل الناجمة عن الحرارة الملتهبة الحالية.