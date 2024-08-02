قرار حكومي بتأجيل دفع قروض الشركات المتضررة بمشكلة وي ميك برايس وتيمون

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سيتم تمديد استحقاقات القروض والضمانات أو تأجيل سدادها، على الشركات المتضررة من تأخر منصتيْ "وي ميك برايس" و"تيمون" في مدفوعات التسوية، وذلك لما يصل إلى عام.وقالت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولجنة الرقابة المالية إنه تم إعداد خطة للتعامل مع مشكلة "وي ميك برايس" و"تيمون"، تتضمن تلك الإجراءات، وسيبدأ تنفيذها غدا الأربعاء.وتشمل الشركات المؤهلة لتمديد الاستحقاقات لمدة عام البنوك وشركات التأمين على الحياة وبنوك الادخار، عن جميع قروض الأعمال المالية أو قروض الشركات، وتحتفظ بها تلك الشركات التي لديها مبيعات بعد شهر مايو الماضي.ويمكن للشركات المالية التي لديها متاجر عبر المنصتيْن الحصولُ على الدعم إذا أثبتت أنها قامت بمبيعات عبرهما بعد شهر مايو.كما ستوفر هيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الترويج للأعمال الصغيرة، أموالا لتحقيق الاستقرار في إدارة الطوارئ بقيمة 200 مليار وون.واستنادا إلى المبلغ غير المسدد الذي حددته هيئة الإشراف المالي، سيتم تقديم الدعم في حدود 150 مليون وون إلى مليار وون مع تطبيق معدل فائدة يبلغ 3%.