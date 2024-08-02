ارتفاع سريع في مؤشر البورصة الكورية بعد يوم من الانخفاض الكبير

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عاد مؤشر البورصة الكورية، كوسبي، إلى تحقيق ارتفاع كبير بعد يوم واحد من الصدمة التي حدثت أمس بتسجيل أكبر انخفاض على الإطلاق، حيث ارتفع المؤشر بأكثر من 3% في الساعة الـ11 من صباح اليوم الثلاثاء مقارنة مع أمس، ليبلغ 2524.2 نقطة.واقترب المؤشر بعد ذلك من مستوى 2580 نقطة، لكنه ظل يتذبذب إلى أن استقر عند مستوى 2500 نقطة.وقد ارتفعت قيمة أسهم الشركات الكبرى بعد انخفاضها بشكل حاد أمس، حيث ارتفعت قيمة أسهم شركة سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 2.6%، وإس كي هاينكس بـ4.7%، وهيون ديه للسيارات بـ4.2%، وكيا بـ6.3%.كما ارتفع مؤشر كوسداك للشركات التكنولوجية أيضا بنسبة 5.1% مقارنة مع أمس، ليبلغ 726.56 نقطة.وبالتوازي مع الارتفاع الكبير في مؤشريْ كوسبي وكوسداك، تم تنشيط عمليات البيع والشراء على التوالي. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ شهر مارس من عام 2020، عندما حدثت تقلبات قوية في أسعار الأسهم بسبب تأثير جائحة كورونا، التي يتم فيها تنشيط عمليات الشراء في اليوم التالي لتنشيط عمليات البيع.