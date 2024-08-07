انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لمعلمي اللغة الكورية

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بدأت أمس الثلاثاء أعمال الدورة السنوية السادسة عشرة للمؤتمر العالمي لمعلمي اللغة الكورية لعام 2024، الذي تستضيفه وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومؤسسة معهد الملك سيجونغ، وسوف يستمر أربعة أيام.ويدعو المؤتمر المعلمين من معهد الملك سيجونغ، بالإضافة إلى معلمي اللغة الكورية من الداخل والخارج، لتقديم التدريب بهدف تعزيز خبراتهم من خلال عرض أحدث أساليب التدريس.وخلال حفل الافتتاح، حصلت "بايماجانبيتوفا ديلبار"، وهي معلمة تعمل في معهد الملك سيجونغ في كازاخستان، على جائزة وزير الثقافة والرياضة والسياحة لأسلوبها المتميز والفعال في تدريس اللغة الكورية، لتصبح أول أجنبية تحصل على أعلى الأوسمة.وسوف تُعقد اليوم الأربعاء وغدا الخميس جلسات تدريبية لتعزيز خبرة معلمي اللغة الكورية.وسوف تركز هذه الجلسات على موضوعات مثل أدوار المعلمين في توجيه تعليم اللغة الكورية في معهد الملك سيجونغ، والاستفادة من اختبارات تقييم اللغة الكورية في معهد سيجونغ، وطرق تدريس نطق الكلمات الكورية.