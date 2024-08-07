17 حالة وفاة بسبب الحرارة المفرطة في كوريا

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مع استمرار الحر الشديد والليالي الاستوائية على مدار عدة أيام في كوريا الجنوبية، لقي 17 شخصا حتفهم بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة، وذلك حتى مساء أمس الثلاثاء.وكشفت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها عن هذا الرقم، موضحة أن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم بسبب هذه خلال يوةم أمس، ليرتفع العدد إلى 17 خلال هذا الموسم. ويشير مصطلح "الأمراض المرتبطة بالحرارة" إلى الحالات الحادة التي تتطور بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع ظهور أعراض تشمل الصداع والدوار وتشنجات العضلات والتعب بعد التعرض للحرارة لفترة طويلة.وقد ارتفع العدد التراكمي لحالات الأمراض المرتبطة بالحرارة هذا العام بمقدار 210 حالات منذ أول من أمس الاثنين إلى ألف و810 حالات.وقدرت الوكالة أن عدد هذه الحالات ارتفع بمتوسط يزيد عن 100 حالة يوميا خلال هذا الشهر.وكان 32.5% من الأشخاص الذين عانوا من هذه الأمراض هم من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، و79.5% من الحالات حدثت في الهواء الطلق، بما في ذلك أماكن العمل أو الأراضي الزراعية.