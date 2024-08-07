رئيس البرلمان يطالب الحكومة بالكشف عن المفاوضات مع اليابان بشأن مناجم سادو

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أعرب رئيس البرلمان "او وان شيك" عن أسفه العميق لموافقة الحكومة على تسجيل مناجم سادو اليابانية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، واصفا تحرك الحكومة بأنه "خاطئ للغاية".وكشف "او" عن هذا الموقف في بيان أصدره أمس الثلاثاء، وطالب الحكومة بالكشف الكامل عن المفاوضات الدبلوماسية التي عقدتها مع اليابان بشأن هذه القضية. وقال إن مسؤولية تسليط الضوء على الشكوك المحيطة بطريقة تعامل الحكومة الكورية مع عملية التسجيل تقع على عاتق البرلمان.وأضاف أنه إذا وافقت الحكومة على تسجيل المناجم ضمن التدابير الرامية إلى تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو، فإنها تكون قد ارتكبت خطأ فادحا، محذرا من أن القضايا المتعلقة بالتاريخ وحقوق الإنسان لا يمكن المساومة عليها، وهي بعيدة كل البعد عن تطوير العلاقات المستقبلية بين سيول وطوكيو.وفيما يتعلق بالجدل بشأن غياب تعبير "العمل القسري" في معرض مناجم سادو اليابانية، قال "او" إنه إذا كانت الحكومة الكورية قد وافقت على عملية التسجيل دون معرفة هذه الحقيقة، فإن هذا من شأنه أن يشير إلى فشل المفاوضات الدبلوماسية، وأن المشكلة ستكون أكبر لو كانت الحكومة على علم بذلك.