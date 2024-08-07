كوريا الجنوبية تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري منذ سبتمبر 2017

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن تسجيل أكبر فائض في الحساب الجاري في ست سنوات وتسعة أشهر، في شهر يونيو الماضي، بفضل الزيادة في صادرات الرقائق.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل فائض الحساب الجاري إلى 12.26 مليار دولار في يونيو، وهو الأكبر منذ سبتمبر 2017، عندما سجل 12.34 مليار دولار.وبالتالي، بلغ الفائض التراكمي للنصف الأول من هذا العام 37.73 مليار دولار، وهو ارتفاع كبير من مبلغ 1.15 مليار دولار الذي تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي.ويتجاوز هذا الرقم أيضا بشكل كبير توقعات البنك المركزي الكوري في مايو، عندما توقع 27.9 مليار دولار. وبلغ فائض حساب السلع 11.47 مليار دولار، مسجلا فائضا للشهر الخامس عشر على التوالي.وسجلت قيمة الصادرات 58.8 مليار دولار في يونيو، بزيادة نسبتها 8.7% مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 50.2 مليار دولار.