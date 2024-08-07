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الاقتصادية

إس كي هاينكس تحصل على 450 مليون دولار منحة أمريكية لمنشأتها في إنديانا

Write: 2024-08-07 11:24:46

إس كي هاينكس تحصل على 450 مليون دولار منحة أمريكية لمنشأتها في إنديانا

Photo : YONHAP News

ستحصل شركة "إس كي هاينكس" الكورية لإنتاج أشباه الموصلات، على مبلغ 450 مليون دولار منحة من الحكومة الأمريكية، لبناء مصنع تغليف متقدم ومنشأة بحثية في ولاية "إنديانا".
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس الثلاثاء أنها وقعت مذكرة شروط أولية غير ملزمة مع ثاني أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، لتوفير ما يصل إلى 450 مليون دولار كتمويل لمصنع تغليف متقدم ومنشأة بحث وتطوير لمنتجات الذكاء الاصطناعي.
وبموجب مذكرة الشروط الأولية غير الملزمة، سيتم أيضا توفير ما يصل إلى 500 مليون دولار في شكل قروض حكومية لشركة "إس كي هاينكس".
وبالإضافة إلى المنح والقروض، من المتوقع أن تتأهل شركة "إس كي هاينكس" للحصول على ائتمان ضريبي استثماري بنسبة 25%. وكانت الشركة قد أعلنت في شهر أبريل الماضي أنها سوف تستثمر 3 مليارات و870 مليون دولار لبناء مصنع تغليف متقدم ومنشأة بحث وتطوير في ولاية "إنديانا" الأمريكية.
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