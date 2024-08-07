رقائق إتش بي إم ذات الثماني طبقات من سام سونغ تجتاز اختبارات إنفيديا

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أفادت بعض التقارير بأن نسخة من رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي "إتش بي إم" من الجيل الخامس من إنتاج شركة سام سونغ للإلكترونيات، وهي "إتش بي إم 3 إي"، قد اجتازت اختبارات شركة "إنفيديا" لاستخدامها في معالجات الذكاء الاصطناعي.وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء اليوم الأربعاء، نقلا عن ثلاثة مصادر لم تكشف عن هويتها، أن سام سونغ وإنفيديا ستوقعان اتفاقية توريد قريبا، ومن المتوقع أن تبدأ الإمدادات بحلول الربع الرابع من هذا العام.ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن نسخة سام سونغ المكونة من 12 طبقة من رقائق "إتش بي إم 3 إي" لم تجتز اختبارات إنفيديا بعد.وقد رفضت كل من سام سونغ وإنفيديا التعليق على ذلك.يذكر أن شركة "إس كي هاينكس" الكورية لإنتاج أشباه الموصلات، المورد الرئيسي لرقائق "إتش بي إم" لشركة إنفيديا، كانت قد بدأت عمليات الإنتاج الضخم لنسخة الـ8 طبقات من رقائق "إتش بي إم 3 إي" في شهر مارس الماضي، وظلت تزود إنفيديا بها.