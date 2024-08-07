كوريا الجنوبية تتأهل للدور نصف النهائي في منافسات فرق تنس الطاولة للسيدات

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تأهلت كوريا الجنوبية إلى الدور نصف النهائي في منافسات تنس الطاولة للسيدات ضمن أولمبياد باريس، وذلك لأول مرة منذ 12 عاما في الألعاب الأولمبية.جاء ذلك بعد أن فاز فريق السيدات المكون من "شين يو بين" و"جون جي هي" و"لي أون هي"، على الفريق السويدي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة ربع النهائي التي أقيمت في "جنوب باريس أرينا 4"، أمس الثلاثاء.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها كوريا الجنوبية إلى الدور نصف النهائي في هذا الحدث منذ أولمبياد لندن 2012، عندما احتلت المركز الرابع. وسوف يلعب الفريق الكوري مع الفريق الفائز في مباراة ربع النهائي اليوم الأربعاء بين الصين وتايبيه الصينية، سعيا للفوز بأول ميدالية لكوريا في هذا الحدث منذ 16 عاما.وفي غضون ذلك، تقدم فريق الرجال إلى الدور ربع النهائي في تنس الطاولة بعد الفوز على فريق كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في دور الستة عشر. ولم تفز كوريا الجنوبية بميدالية في أولمبياد باريس أمس الثلاثاء، واحتلت المركز السادس في إجمالي عدد الميداليات بـ11 ذهبية وثماني فضيات وسبع برونزيات.