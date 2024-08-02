القوات البحرية الكورية تتسلم مروحيات سي هوك في ديسمبر

من المقرر أن تتسلم كوريا الجنوبية الدفعة الأولى من مروحيات "إم إتش 60 آر سي هوك" الأمريكية في غضون هذا العام.وقالت قيادة القوات البحرية الكورية اليوم الأربعاء إن الدفعة الأولى من هذه المروحيات ستصل إلى البلاد في شهر ديسمبر القادم.وكانت كوريا الجنوبية قد قررت شراء 12 مروحية من هذا الطراز في عام 2020 بتكلفة قدرها 960 مليار وون، ضمن الجهود الرامية إلى تحسين قدرة القوات البحرية على الحرب المضادة للغواصات.وتتميز مروحيات "سي هوك" بالقدرة على التحمل ومدى الطيران الطويل، حيث يمكنها البقاء في الجو لمدة أربع ساعات، ولديها مدى طيران يبلغ 834 كيلومترا، مما يجعلها متفوقة على مروحيات "لينكس" و"وايلد كات" العاملة حاليا لدى القوات البحرية الكورية.