عدد الليالي الاستوائية في كوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوياته في يوليو

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سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا في عدد الليالي الاستوائية في شهر يوليو الماضي، حيث بلغ متوسط درجات الحرارة الصغرى ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الأيام التي شهدت فيها كوريا ليالٍ استوائية في شهر يوليو، 8.8 يوم، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن بدأت البلاد في مراقبة الطقس في عام 1973.وكان متوسط عدد أيام الليالي الاستوائية على أساس شهر يوليو 2.8 يوم.وأشار التقرير إلى أن عدد أيام الليالي الاستوائية في مدن "بوهانغ" و"كانغ ننغ" و"جونغ أوب" بلغ 17 يوما في يوليو الماضي، فيما بلغ العدد 13 يوما في سيول.ويتم تسجيل ليلة استوائية عند تظل درجة الحرارة الليلية أعلى من 25 درجة مئوية من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التاالي.وقال التقرير إن متوسط درجات الحرارة الصغرى في أرجاء البلاد بلغ 23.3 درجة مئوية في يوليو الماضي، وهو أعلى بـ2.1 درجة مقارنة بالسنوات الماضية.