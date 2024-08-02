الحكومة الكورية تحظر سفر مواطنيها إلى المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان

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فرضت وزارة الخارجية الكورية حظرا على السفر إلى المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان، حيث رفعت التحذير من السفر إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى في نظام تحذير السفر المكون من 4 مستويات.وسيبدأ تطبيق هذا الحظر في منتصف ليلة اليوم الأربعاء.وجاء فرض حظر السفر وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة.وبموجب قرار الحكومة بفرض حظر السفر، سيخضع كل من يسافر من المواطنين الكوريين إلى منطقة الحدود الشمالية لإسرائيل ومنطقة الحدود الجنوبية للبنان، لعقوبة وفقا للوائح ذات الصلة.وقد دعت الحكومة الكورية الرعايا الكوريين المقيمين في إسرائيل ولبنان إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن.كما تم إصدار تحذير سفر خاص يقضي بإلغاء أو تأجيل السفر لإيران لوقت محدد.ويقيم حاليا حوالي 550 كوريا في إسرائيل و120 في لبنان و110 في إيران.