تقرير رسمي يحمّل تباطؤ الطلب المحلي مسؤولية إعاقة التحسن الاقتصادي

قال تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري الذي تديره الدولة، اليوم الأربعاء، إن تباطؤ الطلب المحلي يعيق التحسن الاقتصادي في كوريا الجنوبية، بينما تشهد الصادرات تعافيا مستمرا.ووفقا للتقرير، شهدت كوريا نموا في صادراتها خلال الآونة الأخيرة، خاصة صادرات أشباه الموصلات، لكن الطلب المحلي لا يزال عند مستوى ضعيف، مما يحد من التحسن الاقتصادي.وأشار التقرير إلى أن أشباه الموصلات تقود النمو في الإنتاج والصادرات، بينما الإنتاج في القطاعات الأخرى باستثناء أشباه الموصلات ظل راكدا إلى حد ما.وقال التقرير إن إجمالي الانتاج الصناعي في شهر يونيو الماضي قد زاد بنسبة 0.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا بذلك درجة أقل من الزيادة التي تم تحقيقها في الشهر الأسبق.وشهدت صادرات كوريا زيادة بنسبة 13.9% في يوليو، بفضل زيادة صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.