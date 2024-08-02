عدد من فناني الكيبوب ضمن قائمة ترشيحات جوائز إم تي في للفيديو الموسيقي

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تم ترشيح عدد من فناني الكيبوب الكوريين لجوائز "إم تي في" الأمريكية للفيديوهات الموسيقية، حيث كشفت اللجنة التنظيمية للجوائز في موقعها الرسمي أمس الثلاثاء عن قائمة ترشيحات الجوائز لجميع الفئات.ومن بين الفنانين الكوريين المرشحين، المطربة "ليسا" عضوة فرقة "بلاك بينك" وهي مرشحة لجوائز في 4 فئات عن أغنيتها بعنوان "روكستار"، والمطرب "جونغ كوك" من فرقة "بي تي إس" وهو مرشح لجوائز في فئتين عن أغنيته "سيفن".كما تم ترشيح أغنية "سموذي" لفرقة "إن سي تي دريم"، وأغنية "سوبر شاي" لفرقة "نيو جينز"، وأغنية "روك" لفرقة "ستراي كيدز"، وأغنية "ديجافو" لفرقة "تومورو باي توغيذر"، لجوائر أفضل أغاني الكيبوب.وتم أيضا ترشيح فرقة "لو سيرافيم" لجوائر "أفضل أداء هذا العام" عن أغنيتها بعنوان "إيزي".وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي سيقام يوم العاشر من شهر سبتمبر القادم في نيويورك.