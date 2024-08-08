باك تيه جون يفوز بأول ميدالية ذهبية لكوريا في التيكوندو في وزن 58 كيلوغراما

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فاز اللاعب الكوري "باك تيه جون" بالميدالية الذهبية في منافسات التيكوندو لوزن 58 كيلوغراما للرجال، ضمن أولمبياد باريس، أمس الأربعاء.وفاز اللاعب الكوري على اللاعب "جاشيم ماجوميدوف" من آذربيجان في المباراة النهائية التي أقيمت في "غراند باليه" في باريس، حيث انسحب "ماجوميدوف"، بعد عدة انقطاعات في المباراة بسبب إصابة واضحة في ساقه اليسرى.وأصبح اللاعب "باك" أول كوري جنوبي يفوز بميدالية ذهبية أولمبية في فئة الأخف وزنا في التيكوندو للرجال، وهو أيضا أول رجل كوري جنوبي يفوز بميدالية ذهبية في التيكوندو منذ أولمبياد بكين 2008.وقد ساعد فوز "باك" في إعادة كوريا الجنوبية إلى صدارة هذه الرياضة، حيث فشلت في الفوز بأي ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية السابقة في طوكيو في عام 2021.وتعد ميدالية "باك" هي الذهبية الثانية عشرة لكوريا الجنوبية في أولمبياد باريس، وهو ما يعد أقل بميدالية واحدة من رقمها القياسي الأولمبي الصيفي.