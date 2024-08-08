الولايات المتحدة تمدد حظر السفر إلى كوريا الشمالية لمدة عام آخر

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قررت الحكومة الأمريكية تمديد حظر السفر إلى كوريا الشمالية لمدة عام آخر.وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إشعارا أمس الأربعاء بأن الحظر المفروض على استخدام جوازات السفر الأمريكية للسفر إلى كوريا الشمالية سيظل ساريا حتى 31 أغسطس 2025. وقد بدأ فرض هذا الحظر في عام 2017، وتم تجديده كل عام منذ ذلك الحين.وقالت الوزارة إنه لا يزال هناك "خطر كبير" من الاعتقال والاحتجاز طويل الأمد للمواطنين الأمريكيين المسافرين إلى كوريا الشمالية.وبموجب الحظر، ستظل جميع جوازات السفر الأمريكية غير صالحة للسفر إلى كوريا الشمالية أو داخلها أو عبرها، ما لم يتم التحقق من صلاحيتها خصيصا لهذا السفر.وقد فُرض الحظر لأول مرة في سبتمبر 2017 بعد وفاة الطالب الجامعي الأمريكي "أوتو وارمبير"، الذي توفي بعد أيام من عودته من كوريا الشمالية في حالة غيبوبة. وكان قد تم سجنه في كوريا الشمالية لمدة 17 شهرا بتهمة التخريب.