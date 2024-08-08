الشرطة تستجوب شوغا من فرقة بي تي إس لقيادته دراجة كهربائية في حالة سكر

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استجوبت الشرطة "شوغا" عضو فرقة الكي بوب "بي تي إس"، لركوبه دراجة كهربائية وهو في حالة سكر.وأعلن مركز شرطة "يونغ سان" أمس الأربعاء أنهم احتجزوا "شوغا" بتهمة انتهاك قانون المرور على الطرق.وتقول الشرطة إنه تم العثور على "شوغا" ملقى على الأرض بمفرده الليلة الماضية في "ها نام دونغ"، بعد سقوطه من دراجته الكهربائية وهو مخمور، حيث كان مستوى الكحول في دمه يستدعي تعليق رخصته.وقد اعتذر "شوغا" في بيان أصدره عن ذلك التصرف، وأضاف أنه لم يكن يعلم أن الدراجة الكهربائية يُمنع قيادتها في حالة السكر.وأعلنت وكالته "بيغ هيت ميوزيك" أن "شوغا" سيخضع لإجراء تأديبي مناسب، مشيرة إلى أنه كان يؤدي واجبه العسكري كعامل خدمة اجتماعية.