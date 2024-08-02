الرئيس يون يكشف عن رؤية جديدة لتوحيد الكوريتين في خطاب عيد الاستقلال

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من المنتظر أن يكشف الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" عن رؤية جديدة لإعادة توحيد الكوريتين، وذلك في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال الأسبوع القادم.ووفقا لمصادر في المكتب الرئاسي، يخطط الرئيس "يون" للكشف عن الرؤية الجديدة للحكومة الكورية الجنوبية بشأن توحيد الكوريتين خلال خطابه يوم الخميس من الأسبوع القادم لتحديث ما يطلق عليه "صيغة توحيد المجتمع الوطني"، وهي الرؤية الرسمية لكوريا الجنوبية بشأن التوحيد والتي صدرت في أغسطس 1994.وفي هذا السياق، تعكف الحكومة والمكتب الرئاسي على إعداد نص الخطاب، وسوف يقرر الرئيس "يون" بشأن التفاصيل بعد انتهاء إجازته الصيفية.وكانت حكومة الرئيس "يون" قد قالت إنها ستقدم رؤية جديدة للتوحيد هذا العام بمناسبة الذكرى الثلاثين على وضع "صيغة توحيد المجتمع الوطني".وسوف تأتي هذه الرؤية الجديدة وسط الاستفزازات المتزايدة من قبل كوريا الشمالية والخطاب العدائي من جانب زعيمها "كيم جونغ أون" الذي وصف العلاقات بين الكوريتين بأنها "علاقات بين دولتين متعاديتين" في أواخر العام الماضي وأوائل هذا العام.