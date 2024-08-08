الحكومة الكورية تنشئ نظاما لتشجيع استقرار الأجانب

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء أنها ستنشئ نظاما انتقاليا تدريجيا للحصول على الإقامة لتشجيع الأجانب على الاستقرار في البلاد.وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع وزاري حول الشؤون الاقتصادية في وقت سابق من يوم أمس، حيث قررت الحكومة أيضا مراجعة المحتوى التعليمي للطلاب الأجانب، وزيادة عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات الشركات الناشئة.ويوفر النظام الجديد دعم التأشيرات للأجانب منذ دخولهم إلى كوريا، مرورا بتوظيفهم أو تأسيس شركة ناشئة، ووصولا إلى استقرارهم في البلاد، في نهاية المطاف.وفي ظل النظام الجديد، يمكن للطالب الدولي الذي يأتي إلى كوريا بتأشيرة "دي 2" أن يكون مؤهلا فيما بعد للحصول على تأشيرة البحث عن عمل أو تأشيرة العمالة الماهرة أو تأشيرة الإقامة الإقليمية "إف 2 آر".وقالت مصادر حكومية إن الهدف من ذلك هو تشجيع المزيد من الطلاب الدوليين على العثور على وظائف والاستقرار في كوريا الجنوبية.