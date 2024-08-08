وزارة العدل تراجع قائمة المرشحين للحصول على عفو خاص بمناسبة عيد الاستقلال

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ستقوم وزارة العدل بمراجعة المرشحين للجولة الخامسة من العفو الرئاسي الخاص من قبل الرئيس "يون صوك يول" في وقت قريب من عيد الاستقلال الأسبوع القادم.ومن المقرر أن تعقد الوزارة اجتماعا للجنة العفو عن السجناء في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس للتداول بشأن المرشحين للعفو، والتوصية بهم للرئيس.ومن بين المرشحين السياسيين المحتملين حاكم مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" السابق "كيم كيونغ سو"، وكبير المساعدين الرئاسيين السابق للشؤون السياسية "تشو يون سون".وقد أُفرج عن الحاكم السابق "كيم"، وهو أحد المقربين من الرئيس السابق "مون جيه إين"، بإطلاق سراح مشروط دون أن يُعاد إلى منصبه في عام 2022، حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة التلاعب بالرأي. أما "تشو" فقد أكمل عقوبة السجن لمدة 14 شهرا لدوره في وضع قائمة سوداء للفنانين الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون حكومة الرئيسة السابقة المخلوعة "باك كون هيه".وسوف تقوم اللجنة بمراجعة قرارات العفو اليوم الخميس، وسيرسل وزير العدل القائمة إلى اجتماع مجلس الوزراء للتداول بشأنها، قبل أن يعتمدها الرئيس "يون".