الرئيس يون يؤكد على تأثير الأمن القومي على الوضع الاقتصادي

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أكد الرئيس "يون صوك يول" على ضرورة الحصول على دعم المجتمع الدولي في مواجهة الموقف الخطير الراهن في المنطقة، وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي والأمني مع الدول الصديقة، إلى جانب الاستعدادات التامة للجيش الكوري الجنوبي.جاء ذلك خلال تناول الرئيس يون العشاء مساء أمس الأربعاء في قاعدة "جين هيه" البحرية مع عدد من الجنود وخبراء الغواصات، حيث يقضي هناك حاليا إجازته الصيفية.وأكد الرئيس يون على أن الموقف الأمني القوي سيحمي كوريا الجنوبية من استفزازات كوريا الشمالية، كما سيدعم الاقتصاد المحلي لأنه يعطي رسالة اطمئنان للمستثمرين، مشددا على أن الأمن القومي مرتبط بالاقتصاد.وقد أقام الرئيس يون في قاعدة "جين هيه" البحرية منذ أمس من أجل تشجيع الجنود هناك، وشارك بعد ظهر أمس في بعض الأنشطة الرياضية مع الجنود في هناك.