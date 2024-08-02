شركة بيغ هيت تنشر مجددا اعتذارا عن سلوك شوغا

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نشرت شركة "بيغ هيت" التي ينتمي إليها الفنان "شوغا" عضو فرقة "بي تي إس"، اعتذارا مرة أخرى عن سلوك "شوغا" المتمثل في ركوب سكوتر كهربائي وهو سكران.وقالت شركة "بيغ هيت" عبر موقع مجتمع محبي الفرقة، "ويفرس"، على الإنترنت صباح اليوم إن الفنان والشركة معا يتقدمان باعتذار عميق عما ارتكابه من عمل غير مرغوب فيه، وعدم إظهار صورة مثالية وهو في فترة الخدمة العسكرية.وحول الجدل حول إمكانية تصغير تلك المسألة، أعربت الشركة أيضا عن الأسف على إثارة فوضى من خلال المسارعة في إصدار بيان دون مراجعة الظروف المعنية على نحو دقيق، موضحة أنه ليست لديها أي نية لتصغير تلك المسألة.وأضافت أنها كانت قد قالت إن السكوتر الذي كان شوغا يستخدمه هو من نوع من ألواح التزلج مع مقعد، ولهذا فقد قالت إنه هو لوح تزلج كهربائي، لكنها أدركت فيما بعد أن هناك اختلافات حسب نوع السكوتر ومواصفاته، وبالتالي فقد يختلف نطاق المسؤولية عن الحوادث أيضا.وكان شوغا قد استخدم عبارة "لوح تزلج كهربائي" في بيان الاعتذار الذي أصدره أمس، لكن الشرطة كشفت أن السكوتر المستخدم عبارة عن سكوتر كهربائي مع مقعد، مما أثار شكوكا حول محاولة تصغير المسألة.