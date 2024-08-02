الجيش الكوري الشمالي يواصل زرع ألغام أرضية في المنطقة منزوعة السلاح

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قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن الجيش الكوري الشمالي مستمر في تنفيذ عملية تركيب ألغام أرضية وحواجز في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، والتي كانت قد بدأت في شهر أبريل الماضي، وذلك على الرغم من هطول أمطار غزيرة مؤخرا، ووقوع حوادث انفجارات في الألغام الأرضية.جاء ذلك في تقرير قدمته الوزارة إلى لجنة الدفاع البرلمانية اليوم.وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد كشفت في تقرير صحفي أصدرته يوم الـ17 من يوليو الماضي عن أن كوريا الشمالية شهدت عددا من الوفيات الناجمة عن 10 حوادث لانفجار ألغام أرضية، ووقوع أضرار في عملياتها في المنطقة منزوعة السلاح، كما قالت إن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق إضافي لقمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، بعد أن كانت قد حاولت إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري يوم الـ27 من شهر مايو الماضي، إلا أنها فشلت بسبب انفجار الصاروخ فور إطلاقه.وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا جديدا تفوق سرعته سرعة الصوت، وقاذفة صواريخ متعددة ضخمة للغاية برأس حربي يزن 4.5 طن، كما أطلقت 37 صاروخا باليستيا على 8 مرات، وإطلاق 11 صاروخ كروز على 6 مرات، خلال هذا العام.