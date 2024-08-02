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المحلية

اعتقال مؤسس كاكاو مع توجيه اتهامات له بالتلاعب بأسعار الأسهم

Write: 2024-08-08 15:31:17Update: 2024-08-08 15:56:19

اعتقال مؤسس كاكاو مع توجيه اتهامات له بالتلاعب بأسعار الأسهم

Photo : YONHAP News

تم  تقديم  "كيم بوم  سو"  مؤسس  ورئيس  مجلس  إدارة  مجموعة "كاكاو"،  التي  تعد  إحدى  أكبر  شركات  تكنولوجيا المعلومات  في  كوريا، إلى  المحاكمة  وهو  قيد  الاعتقال، بتهمة  التلاعب  بأسعار أسهم  شركة  "إس إم  إنترتينمنت". 
وكشف  قسم  التحقيقات المالية  التابع  لمكتب  النيابة  العامة لمنطقة  جنوب  سيول  اليوم  عن  قيامه  باعتقال "كيم"  وتوجيه  اتهامات إليه  بانتهاك  قانون  سوق  رأس  المال. 
وأوضحت  النيابة  العامة أن  كيم  متهم  بالتلاعب  بأسعار الأسهم  من  خلال  رفع  أسعار  أسهم  شركة  "إس  إم  إنترتينمنت"  إلى  أعلى  من  120  ألف  وون  خلال  4  أيام  في  فبراير الماضي،  من  أجل  الحيلولة  دون  شراء  الشركة المنافسة  "هايب"  لتلك  الأسهم.  وأشارت النيابة  العامة  إلى  أن  مجموعة كاكاو  كانت  بحاجة  للاستحواذ  بشكل  منهجي  على  شركة  "إس إم  إنترتينمنت"  من  أجل  التغلب على  الصعوبات  الإدارية التي  تواجهها  كاكاو. وتتمثل  تلك  الصعوبات في  وصول  قيمة  أصولها  في  عام  2022  إلى  تريليونين و925  مليار  وون،  بينما  بلغت  قيمة  قروضها تريليونا  و552  مليار  وون،  وبلغ  صافي  خسائرها حوالي  438  مليار  وون.
وأضافت  النيابة  العامة أن  كاكاو  حشدت  الشركات  التابعة لها  للتلاعب  بأسعار السوق  بطريقة  مخططة  ومنهجية.
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