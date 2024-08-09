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الرياضة

كيم يو جين تفوز بذهبية أخرى لكوريا الجنوبية في التيكوندو

Write: 2024-08-09 08:43:14

كيم يو جين تفوز بذهبية أخرى لكوريا الجنوبية في التيكوندو

Photo : YONHAP News

فازت اللاعبة "كيم يو جين" بالميدالية الذهبية في التيكوندو للسيدات في أولمبياد باريس أمس الخميس، لتحرز كوريا الجنوبية الميدالية الذهبية الثانية في هذه الرياضة.
وتغلبت "كيم" على الإيرانية "ناهد كياني" بنتيجة 2 مقابل 0 في نهائي منافسات وزن 57 كيلوغراما التي أقيمت في "غراند باليه" في باريس.
وجاء هذا الفوز بعد يوم واحد من فوز "باك تيه جون" بذهبية مسابقة وزن 58 كيلوغراما للرجال.
وبذلك أصبحت "كيم" أول كورية جنوبية تفوز بذهبية أولمبية في منافسات التيكوندو للسيدات في وزن 57 كيلوغراما منذ أولمبياد بكين 2008.
وكانت ميدالية "كيم" هي الميدالية الذهبية رقم 13 لكوريا الجنوبية في أولمبياد باريس، وهو ما يعادل الرقم القياسي الأولمبي الصيفي للبلاد.
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