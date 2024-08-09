كوريا الشمالية تعين سفيرا جديدا لدى كوبا

Photo : YONHAP News

عينت كوريا الشمالية سفيرا جديدا لدى كوبا.وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية على موقعها الإلكتروني أمس الخميس أنه تم تعيين "هان سو تشول" سفيرا لكوريا الشمالية لدى كوبا.ولا يُعرف الكثير عن "هان" سوى أنه قد ذُكر في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية بصفته نائبا لرئيس القسم الدولي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري منذ عام 2022.وكان السفير السابق "ما تشول سو" قد عاد إلى كوريا الشمالية في مارس، أي بعد حوالي شهر من إقامة كوريا الجنوبية وكوبا علاقات دبلوماسية.ويقول بعض المراقبين إن بيونغ يانغ جعلت "ما" يعود إلى بيونغ يانغ كوسيلة للتعبير عن استيائها من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سيول وهافانا.