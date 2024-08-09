الحكومة تعتزم رفع قيود الحزام الأخضر لتحقيق الاستقرار في أسعار العقارات

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تخطط الحكومة الكورية لرفع القيود المفروضة على ما يسمى بمناطق "الحزام الأخضر" في منطقة العاصمة لتحقيق الاستقرار في أسعار المنازل المرتفعة.وخلال اجتماع وزاري أمس الخميس، أعلنت الحكومة عن خطط لتوفير ما مجموعه 80 ألف مسكن، بزيادة تبلغ 4 أضعاف عن خطتها السابقة.ويأتي ذلك في أعقاب قيام إدارة "لي ميونغ باك" السابقة برفع اللوائح الخاصة بالأحزمة الخضراء، والتي تشير إلى المناطق التي يُقيد فيها التطوير العقاري، في سيول من عام 2009 إلى عام 2012.وستعلن الحكومة أولا عن مواقع جديدة لبناء 50 ألف مسكن في نوفمبر، بما في ذلك 10 آلاف في سيول، بينما سيتم الإعلان عن موقع الـ30 ألفا المتبقية العام القادم.كما تتطلع الحكومة إلى تسريع العملية، حيث يستغرق الأمر عادة من 8 إلى 10 سنوات من تحديد المناطق السكنية الجديدة إلى السكن الفعلي فيها.