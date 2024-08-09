اللجنة الأولمبية تنفي حصول لاعبي كوريا الشمالية على هواتف ذكية في الأولمبياد

Photo : YONHAP News

قالت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الخميس إن أعضاء الفريق الكوري الشمالي لم يتلقوا هواتف ذكية من شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، الراعي الأولمبي، والتي تم منحها مجانا لجميع الرياضيين في أولمبياد باريس 2024.وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان من جملة واحدة إنها تستطيع أن تؤكد أن أعضاء وفد اللجنة الأولمبية الوطنية لكوريا الشمالية لم يتلقوا هواتف "سام سونغ".وكانت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، الراعي الرئيسي للجنة الأولمبية الدولية، قد وزعت "النسخة الأولمبية" الخاصة من هواتفها الذكية "غالاكسي زد فليب 6" على جميع الرياضيين المتنافسين في باريس.وقد أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية ذلك البيان بعد أن قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الخميس إن حصول الرياضيين الكوريين الشماليين على تلك الهواتف قد ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2397، الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل جميع الآلات الصناعية إلى كوريا الشمالية، بما في ذلك الهواتف الذكية.وأصدرت وزارة التوحيد أيضا ردا مماثلا، قائلة إن الهواتف الذكية مصنفة كسلع محظورة بموجب القرار الصادر عام 2017.وكان من المعروف أن اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية قد تلقت هواتف "سام سونغ" للرياضيين الكوريين الشماليين في القرية الأولمبية، لكن اللجنة الأولمبية الدولية نفت ذلك في وقت لاحق في البيان.