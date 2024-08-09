حاكم كيونغ سانغ السابق ومساعدة رئاسية سابقة في قائمة العفو بمناسبة عيد الاستقلال

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تقرر تضمين حاكم كيونغ سانغ السابق ومساعدة رئاسية سابقة في قائمة العفو الرئاسي الخاص التي ستصدر الأسبوع القادم بمناسبة عيد الاستقلال.وعقدت لجنة مراجعة العفو التابعة لوزارة العدل جلسة عامة أمس الخميس للتداول بشأن المرشحين لقائمة العفو التي سيتم التوصية بها للرئيس.وقررت اللجنة إدراج حاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ السابق "كيم كيونغ سو" وكبيرة المساعدين الرئاسيين للشؤون السياسية السابقة "تشو يون سون" في القائمة.وكان "كيم"، وهو أحد المقربين من الرئيس السابق "مون جيه إين"، قد صدر عفو عنه سابقا في عام 2022 في أثناء قضائه عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة تزييف الرأي العام، مع عدم إعادته إلى منصبه في ذلك الوقت. أما "تشو" فقد أكملت حكما بالسجن لمدة 14 شهرا لتورطها في إنشاء قائمة سوداء للفنانين المنتقدين لحكومة الرئيسة السابقة المخلوعة "باك كون هيه".وسوف يقدم وزير العدل "باك سونغ جيه" تقريرا بالقائمة إلى الرئيس "يون صوك يول"، وسيتم الانتهاء من القائمة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر عقده يوم الثلاثاء القادم.