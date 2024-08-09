تمديد فترة التقديم لبرامج الأطباء المتدربين بدءا من اليوم الجمعة

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ستبدأ المستشفيات في كوريا الجنوبية اعتبارا من اليوم الجمعة في قبول طلبات الالتحاق ببرامج الأطباء المتدربين بدءا من شهر سبتمبر القادم، حيث تم تمديد فترة التوظيف بعد أن بلغ معدل الطلبات الأولية 1.4% فقط.وانتهت فترة التوظيف الأولية للنصف الثاني من هذا العام في نهاية شهر يوليو، لكن الحكومة قررت تمديدها بعد أن تقدم 104 مرشحين فقط، أي 1.4% من إجمالي وظائف الأطباء المتدربين المتاحة للالتحاق بالبرامج.وسوف تستمر فترة التوظيف الجديدة من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء القادم بالنسبة للأطباء المقيمين في السنة الأولى، وحتى 16 أغسطس للأطباء المقيمين من السنة الثانية إلى السنة الرابعة، وكذلك الأطباء المتدربين.وقالت الحكومة إنه لن يكون هناك توظيف إضافي.وتخطط الحكومة لضمان استكمال المستشفيات لعملية التوظيف بحلول نهاية الشهر الجاري وبدء برامج التدريب في سبتمبر كما هو مقرر.