عدم وجود تحركات في كوريا الشمالية بشأن نشر قاذفات الصواريخ عند الحدود

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صرح مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة بأنه لا توجد أي تحركات في كوريا الشمالية بشأن نشر 250 قاذفة صواريخ في المناطق الحدودية مع كوريا الجنوبية.وأضاف أنه يتوقع أن يستغرق إنتاج الصواريخ التي تكفي لملء تلك القاذفات وقتا طويلا.وقال إنه لم تتم ملاحظة أي أدلة فيما يتعلق باحتمال أن تكون القاذفات نموذجية مثلما تستخدمه كوريا الشمالية غالبا عند الكشف عن أسلحة جديدة.وكانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية قد قالت يوم الجمعة الماضي إن 250 قاذفة جديدة للصواريخ التكتيكية الجديدة تم نقلها إلى الوحدات العسكرية المتمركزة على مناطق الحدود بين الكوريتين.ووفقا للصور الي نشرتها وسائل الإعلام في كوريا الشمالية، يعتقد أن الصواريخ التكتيكية الجديدة هي من طراز "هوا صونغ 11" الباليستية قصيرة المدى.