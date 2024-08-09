سيول وواشنطن تناقشان التعاون في مجال أمن الطاقة والطاقة النظيفة

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أجرى وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك كون" ووزيرة الطاقة الأمريكية "جينيفر غرانهولم" محادثات يومي أمس الخميس وأول من أمس في واشنطن لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.وتم في هذه المحادثات بحث القضايا المتعلقة بالتعاون في تخفيف انبعاثات الكربون وتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب تعزيز التنسيق الدولي في الجهود الرامية إلى إزالة الكربون من القطاعين الصناعي والكهربائي.وناقش الوزيران عقد حوار وزاري منتظم حول سياسات الطاقة، وتنظيم منتدى مشترك للقطاعين العام والخاص حول الطاقة النظيفة بشكل منتظم.وأعرب الوزير الكوري "آن" عن أمله في أن تقدم الولايات المتحدة دعما لخطة الحكومة الكورية لتوسيع الطاقة النظيفة باستخدام تكنولوجيا الطاقة الخالية من الكربون.وأكد على أهمية المشاركة بين سيول وواشنطن، مشددا على أن التحالف القوي بينهما سيسهم في مواجهة أزمة المناخ العالمي، وإنشاء سلسلة مستقرة لتوريد الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة.