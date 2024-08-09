إطلاق تلسكوب خاص طورته كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في أكتوبر

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من المقرر أن يتم في شهر أكتوبر القادم في الولايات المتحدة إطلاق التلسكوب "سولار كورونا غراف"، وهو تلسكوب خاص طورته إدارة الفضاء الجوي الكورية، والمعهد الكوري لعلوم الفلك والفضاء، والإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء، "ناسا"، من أجل مراقبة الشمس.وقالت إدارة الفضاء الجوي ومعهد علوم الفلك والفضاء في موجز صحفي أمس الخميس إنه تم الانتهاء من المرحلة النهائية من إجراءات الفحص، بما في ذلك أجهزة الاتصال، في أوائل شهر أغسطس الجاري.يذكر أن "كورونا غراف" هو تلسكوب خاص يمكنه مراقبة الهالة الشمسية، وهي المنطقة الخارجية للغلاف الجوي الشمسي والتي تكون أغمق بمليون مرة من سطح الشمس.ومن المقرر إطلاق هذا التلسكوب من مركز كينيدي الفضائي بالولايات المتحدة في شهر أكتوبر القادم، على متن صاروخ من طراز "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس".