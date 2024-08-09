المحكمة العليا في مونتينغرو تعلق مرة أخرى تسليم كوان دو هيونغ لكوريا

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تم مرة أخرى وبشكل مؤقت تعليق عملية تسليم "كوان دو هيونغ"، وهو المتهم الرئيسي في قضية هبوط قيمة العملات المشفرة "تيرا" و"لونا"، إلى كوريا الجنوبية.وأعلنت المحكمة العليا في مونتينغرو في منشور كتبته في موقعها على الإنترنت أمس الخميس أنها علقت تسليم "كوان" إلى كوريا الجنوبية حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلب مكتب المدعي العام لتحديد مدى مشروعية التسليم.ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة العليا في مونتينغرو قرارا في هذا الشأن أوائل شهر سبتمبر القادم.وقد قررت محكمة الاستئناف هناك يوم الأول من أغسطس الجاري تسليم "كوان" إلى كوريا الجنوبية، لكن مكتب المدعي العام تقدم بطلب للمحكمة العليا لتحديد مدى مشروعية قرار محكمة الاستئناف.ومن جانبه، لا يزال "كوان" يطالب بشدة المحكمة في مونتينغرو بتسليمه إلى كوريا الجنوبية، نظرا لأن الحد الأقصى للعقوبة على الجرائم الاقتصادية لا يتجاوز 40 عاما في السجن، بينما يزيد عن 100 عام في الولايات المتحدة التي تطالب بتسليمه أيضا.