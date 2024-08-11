كوريا تفوز بميداليتين برونزيتين في تنس الطاولة والتايكواندو للسيدات

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أضافت كوريا الجنوبية ميداليتين برونزيتين قبل يوم واحد من الحفل الختامي لأولمبياد باريس 2024.وفاز فريق تنس الطاولة للسيدات، الذي يضم "شين يو بين" و"لي يون هيه" و"جيون جي-هي"، على فريق ألمانيا بنتيجة 3-0 في مباراة الميدالية البرونزية في منافسات الفرق للسيدات التي أقيمت في صالة "ساوث باريس أرينا" في باريس.وبذلك، فاز الفريق الكوري لتنس الطاولة للسيدات بميدالية أولمبية في هذا الحدث لأول مرة منذ 16 عاما، منذ الميدالية البرونزية التي فازت بها البلاد في دورة ألعاب بكين 2008.وفي التايكوندو، خسرت اللاعبة الكورية "لي دا بين" في الدور قبل النهائي لوزن 67 كيلوغراما فأكثر للسيدات في القصر الكبير في باريس لتتراجع إلى مباراة الميدالية البرونزية، لكنها فازت فيها على "لورينا براندل" الألمانية بنتيجة 2-1 لتحرز الميدالية البرونزية.ومن المتوقع أن تفوز كوريا الجنوبية، التي تحتل المركز السابع في الترتيب العام للميداليات، بميداليات إضافية في اليوم الختامي 11 أغسطس، مع مشاركة "بارك هيه جيونغ" في رفع الأثقال والخماسي الحديث للسيدات.وستختتم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين، التي تقام في باريس لأول مرة منذ 100 عام، بعد 17 يوما بحفل الختام الذي سيقام في "ملعب فرنسا" في "سان دونيه" في الساعة 4:00 صباح يوم 12 أغسطس (بتوقيت كوريا).