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الرياضة

سيونغ سيونغ مين تصبح أول لاعبة آسيوية تفوز بميدالية أولمبية في الخماسي الحديث

Write: 2024-08-11 21:31:03Update: 2024-08-11 21:33:14

سيونغ سيونغ مين تصبح أول لاعبة آسيوية تفوز بميدالية أولمبية في الخماسي الحديث

Photo : YONHAP News

فازت اللاعبة الكورية "سيونغ سيونغ مين" بالميدالية البرونزية في نهائي الخماسي الحديث للسيدات في أولمبياد باريس، لتصبح أول لاعبة آسيوية تحصل على ميدالية أولمبية في هذا الحدث.
وفازت "سيونغ" بالميدالية البرونزية في المنافسات التي أقيمت في قصر "فرساي" اليوم الأحد بمجموع نقاط بلغ 1,441 نقطة.
وفازت "ميشيل غولياس" من المجر بالميدالية الذهبية، و"إيلودي كلوفيل" من فرنسا بالميدالية الفضية.
وكانت ميدالية "سيونغ" هي الأولى لكوريا الجنوبية في الخماسي الحديث للسيدات، وتأتي بعد أن فاز "جون وونغ تيه" بأول ميدالية أولمبية لكوريا الجنوبية في الخماسي الحديث للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.
كما أصبحت "سيونغ" أيضا أول امرأة آسيوية تفوز بميدالية ألمبية في الخماسي الحديث، بعد أن أقيم هذا الحدث للسيدات لأول مرة في أولمبياد سيدني 2000.
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