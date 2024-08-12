اختتام دورة الألعاب الأولمبية في باريس بحفل كبير

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اختتمت دورة الألعاب الأولمبية في باريس لعام 2024، مساء أمس الأحد، والتي استمرت 17 يوما، حيث أقيم حفل ختامي كبير في "ستيت دو فرانس"، في منطقة "سان دوني"، بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.وقد تنافس في هذا المهرجان الرياضي العالمي، الذي كان قد انطلق يوم 26 يوليو الماضي، حوالي عشرة آلاف و500 رياضي من أكثر من 200 دولة على 329 ميدالية في 32 رياضة.واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثامن من حيث إجمالي عدد الميداليات بإحراز 13 ميدالية ذهبية وتسع ميداليات فضية وعشر ميداليات برونزية، بإجمالي 32 ميدالية، وبفارق ميدالية واحدة عن الرقم القياسي الذي حققته من قبل، البالغ 32 ميدالية والذي سجلته في أولمبياد سيول في عام 1988.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 12 عاما التي يفوز فيها الرياضيون الكوريون الجنوبيون بأكثر من 30 ميدالية في دورة أولمبية واحدة.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الميداليات برصيد 126 ميدالية، وتلتها الصين بـ91 ميدالية، ثم بريطانيا بـ65 ميدالية، ثم فرنسا بـ64 ميدالية.ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في عام 2028.