انخفاض مبيعات التجزئة في كوريا للربع التاسع على التوالي

ظل الطلب المحلي في كوريا الجنوبية ضعيفا على الرغم من تعافي الصادرات وتباطؤ التضخم إلى نطاق 2%. وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد أن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، قد انخفضت بنسبة 2.9% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأسبق.ويمثل هذا أكبر انخفاض في 15 عاما، منذ الربع الأول من عام 2009 في أثناء الأزمة المالية، عندما انخفضت بنسبة 4.5%. وانخفضت مبيعات التجزئة للربع التاسع على التوالي منذ أن انخفضت بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2022، وهي أطول سلسلة خسائر منذ أن بدأت الحكومة الكورية في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1995.ويعد التباطؤ في الطلب المحلي هو السبب الرئيسي لانكماش الاقتصاد في الربع الثاني، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو، بعد ارتفاعه لمدة خمسة أرباع متتالية منذ الربع الأول من عام 2023.