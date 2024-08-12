35% حصة الرقائق والسيارات في الصادرات الكورية خلال الربع الثاني

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بلغت الحصة المجمعة لأشباه الموصلات والسيارات في صادرات كوريا الجنوبية أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الثاني من هذا العام.ووفقا لبيانات صادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية أمس الأحد، فإن أهم عنصرين للتصدير في كوريا، وهما أشباه الموصلات والسيارات، قد شكلا 23.5%، و12.1%، على التوالي، من إجمالي الصادرات في الفترة من أبريل إلى يونيو. وبذلك بلغت النسبة المجمعة 35.6%، لتسجل أعلى رقم ربع سنوي.وقد تجاوز الرقم المجمع 30% لأول مرة في الربع الثاني من عام 2017 ليسجل 31.1%، متجاوزا مستوى 30%، بإجمالي ثماني مرات. كما وصلت الصادرات المجمعة للعنصرين إلى أعلى مستوى ربع سنوي قياسي عند 54.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.