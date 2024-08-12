مسؤول ينفي وجود طلب من الحزب الديمقراطي لإعادة تعيين كيم كيونغ سو

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نفى مسؤول في المعسكر الحاكم أن يكون رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي السابق "لي جيه ميونغ" قد طلب من الرئيس "يون صوك يول" إعادة تعيين حاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ السابق "كيم كيونغ سو"، قبل اجتماعه مع الرئيس في أبريل.وقال المسؤول في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إنه لا الحزب الديمقراطي ولا رئيسه السابق، قد تقدم بمثل هذا الطلب، كما لم يطلب الحزب الحاكم رأيهما أبدا في هذا الأمر.وكان الحاكم السابق "كيم"، وهو شخصية مقربة من الرئيس السابق "مون جيه إين"، قد تم العفو عنه سابقا دون إعادة تعيينه في عام 2022 في أثناء قضاء عقوبة لمدة عامين بتهمة التلاعب بالرأي العام. وفي الأسبوع الماضي، تم إدراجه في قائمة الأشخاص الذين سيحصلون على عفو رئاسي خاص بمناسبة عيد الاستقلال هذا الأسبوع.وقال المسؤول أيضا إنه عندما تم العفو عن كيم في ديسمبر 2022، كانت إعادة تعيينه خطوة متروكة للمستقبل، ولهذا السبب لم تكن هناك أي معارضة على الإطلاق في أثناء مراجعة وزارة العدل الأخيرة للمرشحين للعفو بمناسبة عيد الاستقلال.