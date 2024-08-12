الرئيس يون يرشح نائب وزير العدل كمدعٍ عام جديد

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قرر الرئيس الكوري "يون صوك يول" ترشيح نائب وزير العدل "شيم او جونغ" لمنصب المدعي العام.وأعلن كبير المساعدين الرئاسيين "تشونغ جين صوك" عن هذا الترشيح" خلال مؤتمر صحفي في المكتب الرئاسي، أمس الأحد، حيث قال إن "شيم" لديه معرفة جيدة بالإجراءات الجنائية ونظام النيابة العامة، فضلا عن التزامه الراسخ بإرساء سيادة القانون.وأضاف أن "شيم" يعتبر شخصية مناسبة لقيادة النيابة العامة بشكل مستقر، وضمان دورها الأساسي في دعم الدستور وحماية الشعب.وسوف يحل "شيم" محل النائب العام الحالي "لي أون سوك"، الذي تنتهي فترة ولايته التي استمرت عامين، الشهر القادم.وقد شغل "شيم"، الذي انضم إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية كمدع عام في عام 2000، مناصب عليا في مكتب المدعي العام في سيول، ووزارة العدل، ومكتب المدعي العام الأعلى.