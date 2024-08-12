عدد الطلاب الأجانب في كوريا يتجاوز 200 ألف لأول مرة في النصف الأول من العام

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تجاوز عدد الأجانب الذين يزورون كوريا الجنوبية للدراسة أو برامج اللغة 200 ألف للمرة الأولى في النصف الأول من العام.ووفقا لبيانات صادرة عن منظمة السياحة الكورية اليوم الاثنين، زار 204 آلاف أجنبي كوريا الجنوبية للدراسة وبرامج التدريب خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 50.5% عن العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم في النصف الأول من العام مستوى 200 ألف.وقد ارتفع الرقم إلى 191 ألفا في النصف الثاني من عام 2019، قبل تفشي فيروس كورونا مباشرة، ثم انخفض إلى 30 ألفا بحلول النصف الثاني من عام 2020. ثم تعافى إلى 97 ألفا في النصف الثاني من عام 2022، وارتفع إلى 178 ألفا في النصف الثاني من العام الماضي.وجاء هذا الارتفاع وسط الشعبية العالمية لموسيقى البوب الكورية وغيرها من المحتويات الكورية التي تعزز اهتمام الأجانب باللغة الكورية والدراسة في كوريا الجنوبية.